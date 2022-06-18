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Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ

"Європейська правда"Субота, 18 червня 2022, 21:39
Єврокомісія пропонує скасувати статус кандидата, якщо Україна не робитиме реформ
фото: getty images

Європейська комісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата пропонує, щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

Про це йдеться у статті Європейської правди "Кандидат авансом".

Редактор видання Сергій Сидоренко відзначає, що подібних положень досі не було у рішеннях Єврокомісії по заявках щодо членства від жодної іншої держави. А зараз Брюссель, врахувуючи особливе становище України, ухвалив таке рішення одночасно щодо двох держав-аплікантів – України та Молдови.

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"По суті, Брюссель сказав, що Україна не готова бути кандидатом, але все одно отримує цей статус. (Але одночасно визначено)  7 блоків реформ, які Україні необхідно виконати, щоби зберегти статус кандидата. Брюссель лишає за собою право забрати цей статус у будь-який момент, або ж навпаки - пересунути Україну або Молдову на наступний етап (дорогою до вступу в ЄС)", - пояснює публікація.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ, тощо.

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Теми: ЄСєвроінтеграціяЄврокомісія
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