Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 21:39
Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы
фото: getty images

Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Кандидат авансом".

Редактор издания Сергей Сидоренко отмечает, что подобных положений до сих пор не было ни в одном из віводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которіе поступали от других государств. А сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно в отношении двух государств-аппликантов – Украины и Молдовы.

Реклама:

"По сути, Брюссель сказал, что Украина не готова быть кандидатом, но все равно получает этот статус. (Но одновременно определено) 7 блоков реформ, которые Украине необходимо выполнить, чтобы сохранить статус кандидата. Брюссель оставляет за собой право забрать этот статус в любой момент, или же наоборот - передвинуть Украину или Молдову на следующий этап (по дороге к вступлению в ЕС)", - объясняет публикация.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать свою способность проводить реформы. Вывод ЕК говорит, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСевроинтеграцияЕврокомиссия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Глава МИД Австрии: ЕС должен пересмотреть подход к расширению в отношении Украины, Молдовы и Балкан
В августе в Украину поступило более миллиарда кубометров газа из ЕС и Молдовы
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: