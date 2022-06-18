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Еврокомиссия предлагает отменить статус кандидата, если Украина не будет проводить реформы

"Европейская правда"Суббота, 18 июня 2022, 21:39
фото: getty images

Европейская комиссия в заключении соответствия Украины требованиям для государства-кандидата предлагает, чтобы ЕС мог отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

Об этом говорится в статье Европейской правды "Кандидат авансом".

Редактор издания Сергей Сидоренко отмечает, что подобных положений до сих пор не было ни в одном из віводов Еврокомиссии по заявкам о членстве, которіе поступали от других государств. А сейчас Брюссель, учитывая особое положение Украины, принял такое решение одновременно в отношении двух государств-аппликантов – Украины и Молдовы.

"По сути, Брюссель сказал, что Украина не готова быть кандидатом, но все равно получает этот статус. (Но одновременно определено) 7 блоков реформ, которые Украине необходимо выполнить, чтобы сохранить статус кандидата. Брюссель оставляет за собой право забрать этот статус в любой момент, или же наоборот - передвинуть Украину или Молдову на следующий этап (по дороге к вступлению в ЕС)", - объясняет публикация.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать свою способность проводить реформы. Вывод ЕК говорит, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.

Темы: ЕСевроинтеграцияЕврокомиссия
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