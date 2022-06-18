Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Українки взяли весь подіум у стрибках у висоту в Парижі

Денис КарловськийСубота, 18 червня 2022, 23:07
Магучіх на турнірі в Парижі 18 червня. фото: пресслужба діаманатової ліги

Українські стрибунки зайняли всі місця на подіумі на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Це вперше в історії, коли чотири атлетки, які представляють одну країну, одночасно брали участь в комерційному спортивному змаганні.

На етап в Париж потрапили Ярослава Магучіх (лідерка сезону та переможниця двох попередніх етапів), Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Усі чотири українки взяли висоту 1.95 м.

Левченко та Магучіх взяли її з першої спроби, Табашник - з другої, Геращенко - з третьої.

На висоті 1.98 м у секторі залишилися шість стрибунок - чотири українки, а також Нікола Оліслагерс та Вукович з Чорногорії. Ця висота підкорилась тільки Левченко й Геращенко, які зуміли подолати її з першої спроби.

Табашник лишилася шостою (за кількістю спроб), а Левченко розділила третє місце з Оліслагерс.

ВІДЕО ДНЯ

Ярослава Магучіх стала переможницею, подолавши 2,01 м. Цей результат став найкращим у сезоні у світі. Після цього Магучіх замовила ще висоту 2,05 м, аби спробувати встановити рекорд турніру та свій особистий, але не подужала.

Теми: спорт
Головне сьогодні

ЗСУ відбили штурми і зупинили ворога на кількох напрямках – зведення

відео"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити" – Зеленський

Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ

Джонсон пропонує Заходу план з 4 пунктів через затяжну війну в Україні

документОкупанти збираються встановити в Херсоні пам’ятник Катерині Другій

Усі новини...
спорт
Віртуальні квитки на футбол принесли неймовірні гроші на відбудову України
Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання, якщо на них будуть росіяни чи білоруси – Гутцайт
Пляжний волейбол: українки виграли бронзу молодіжного чемпіонату Європи
Останні новини
11:04
Канцлер Німеччини закликав спростити процедуру вступу до ЄС
10:59
Дружина Зеленського з’явилася на обкладинці Guardian Saturday
10:35
Регіони: Сумщина під обстрілами, ворог шпигує на Луганщині, посилює натиск на Донеччині
10:28
У Німеччині готують додаткові заходи для економії газу
10:21
Росіяни втратили вже майже 600 безпілотників на війні
10:21
Мінекономіки: доступ до ринку ЄС допоможе перекрити воєнні втрати торгівлі
10:03
Під час гасіння нафтобази на Дніпропетровщині вибухнув резервуар, загинув рятувальник
09:51
Британська розвідка: проблеми з моральним духом заважають військам РФ досягати оперативних цілей
09:49
Із Лисичанська, Привілля і прилеглих сіл евакуювали 32 людини
09:35
Росія порахувала, що вже викрала понад 300 тисяч українських дітей
Усі новини...