Українки взяли весь подіум у стрибках у висоту в Парижі

Українські стрибунки зайняли всі місця на подіумі на етапі Діамантової ліги в Парижі.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Це вперше в історії, коли чотири атлетки, які представляють одну країну, одночасно брали участь в комерційному спортивному змаганні.

На етап в Париж потрапили Ярослава Магучіх (лідерка сезону та переможниця двох попередніх етапів), Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник. Усі чотири українки взяли висоту 1.95 м.

Левченко та Магучіх взяли її з першої спроби, Табашник - з другої, Геращенко - з третьої.

На висоті 1.98 м у секторі залишилися шість стрибунок - чотири українки, а також Нікола Оліслагерс та Вукович з Чорногорії. Ця висота підкорилась тільки Левченко й Геращенко, які зуміли подолати її з першої спроби.

Табашник лишилася шостою (за кількістю спроб), а Левченко розділила третє місце з Оліслагерс.

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Ярослава Магучіх стала переможницею, подолавши 2,01 м. Цей результат став найкращим у сезоні у світі. Після цього Магучіх замовила ще висоту 2,05 м, аби спробувати встановити рекорд турніру та свій особистий, але не подужала.