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Украинки взяли весь подиум в прыжках в высоту в Париже

Денис КарловскийСуббота, 18 июня 2022, 23:07
Украинки взяли весь подиум в прыжках в высоту в Париже
магучих на турнире в париже 18 июня. фото: пресс-служба бриллиантовой лиги

Украинские прыгуньи в высоту заняли все места на подиуме на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Это впервые в истории, когда четыре атлетки, представляющие одну страну, одновременно участвовали в коммерческом спортивном соревновании.

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На этап в Париж попали Ярослава Магучих (лидер сезона и победительница двух предыдущих этапов), Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник. Все четыре украинки взяли высоту 1.95м.

Левченко и Магучих взяли ее с первой попытки, Табашник – со второй, Геращенко – с третьей.

На высоте 1.98 м в секторе остались шесть прыгунок - четыре украинки, а также Никола Олислагерс и Вукович из Черногории. Эта высота подчинилась только Левченко и Геращенко, которые сумели преодолеть ее с первой попытки.

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Табашник осталась шестой (по количеству попыток), а Левченко разделила третье место с Олислагерс.

Ярослава Магучих стала победительницей, преодолев 2,01 м. Этот результат стал лучшим в сезоне мира. После этого Магучих заказала еще высоту 2,05 м, чтобы попытаться установить рекорд турнира и свой личный, но не осилила.

Темы: спорт
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