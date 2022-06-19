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На Донеччині росіяни вбили одного цивільного і поранили 11

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 00:10
руйнування на Донеччині внаслідок обстрілів росіян, фото: Донецька ОВА

За добу 18 червня російські загарбники вбили в Донецькій області одну людину і поранили ще 11 осіб.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "За 18 червня росіяни вбили 1 людину на Донеччині – у Райгородку. Ще 11 людей дістали поранення".

Деталі: Кириленко додав, що в Бахмуті зареєстровано 1 пораненого та 1 загиблого, котрі були поранені на території Луганщини.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", – зазначив Кириленко.

 

Теми: Донецька областьвійна
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