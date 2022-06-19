В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11

разрушения в Донецкой области в результате обстрелов россиян, фото: Донецкая ОВА

За сутки 18 июня российские захватчики убили в Донецкой области одного человека и ранили еще 11 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения".

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Детали: Кириленко добавил, что в Бахмуте зарегистрированы 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил Кириленко.