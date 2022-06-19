Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 00:10
В Донецкой области россияне убили одного гражданского и ранили 11
разрушения в Донецкой области в результате обстрелов россиян, фото: Донецкая ОВА

За сутки 18 июня российские захватчики убили в Донецкой области одного человека и ранили еще 11 человек.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "За 18 июня россияне убили 1 человека в Донецкой области - в Райгородке. Еще 11 человек получили ранения".

Реклама:

Детали: Кириленко добавил, что в Бахмуте зарегистрированы 1 раненый и 1 погибший, которые были ранены на территории Луганщины.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – отметил Кириленко.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: