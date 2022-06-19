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Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 01:37
український військовий, фото: ОК Південь

Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і деградація заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: 18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.

Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.

Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.

Загарбники продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору.

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Російські військові продовжують стикатися з проблемами з моральним духом і дисципліною своїх військ в Україні.

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська отримали незначні досягнення на околицях Сєвєродонецька і, ймовірно, просунулися в Метьолкіне, але російські операції залишаються повільними.
  • Окупанти продовжували перекривати українські лінії зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ, а також наносили наземні та артилерійські удари по трасі.
  • Загарбники прагнуть відтіснити українські війська від залізничних шляхів навколо міста Харкова, які використовувалися для забезпечення російських наступальних операцій на Слов’янськ.
  • Російські війська не проводили жодних підтверджених дій уздовж Південного напрямку та продовжують стикатися з партизанським опором на окупованих районах півдня України.

До аналізу війни в Україні ISW додає карти ведення бойових дій.

 
 
 
 

Теми: війна
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