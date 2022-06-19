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Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 01:37
Експерти назвали фактори, які ускладнюють наступи російських військ
український військовий, фото: ОК Південь

Затяжна битва за Сєвєродонецьк, втрати і деградація заважають окупаційним військам відновити наступальні дії на важливих напрямках в Україні.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: 18 червня російські війська досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, але в основному зосередилися на інших напрямках просування.

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Російські війська, ймовірно, зазнають зростаючих втрат, деградації військових і ушкоджень техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних позиціях, оскільки триває затяжна битва за Сєвєродонецьк.

Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєвєродонецьк у найближчі тижні, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території.

Інші російські операції на сході України, такі як спроби захопити Слов’янськ і просування на схід від Бахмута, за останні два тижні досягли незначного прогресу.

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Загарбники продовжують боротьбу, щоб відтіснити українські війська від окупованих кордонів на північ від Харкова та вздовж південного напрямку, але не досягли значних успіхів у цьому, залишаючи вразливість для контрнаступу України і партизанського опору.

Російські військові продовжують стикатися з проблемами з моральним духом і дисципліною своїх військ в Україні.

Основні висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська отримали незначні досягнення на околицях Сєвєродонецька і, ймовірно, просунулися в Метьолкіне, але російські операції залишаються повільними.
  • Окупанти продовжували перекривати українські лінії зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ, а також наносили наземні та артилерійські удари по трасі.
  • Загарбники прагнуть відтіснити українські війська від залізничних шляхів навколо міста Харкова, які використовувалися для забезпечення російських наступальних операцій на Слов’янськ.
  • Російські війська не проводили жодних підтверджених дій уздовж Південного напрямку та продовжують стикатися з партизанським опором на окупованих районах півдня України.

До аналізу війни в Україні ISW додає карти ведення бойових дій.

 
 
 
 

Теми: війна
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