Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Затяжная битва за Северодонецк, потери и деградация мешают оккупационным войскам возобновить наступательные действия на важных направлениях в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: 18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном сосредоточились на других направлениях продвижения.

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Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию военных и повреждений техники, что затруднит попытки возобновить наступательные действия на других критических позициях, поскольку продолжается затяжная битва за Северодонецк.

Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории.

Другие российские операции на востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвижение восточнее Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса.

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Захватчики продолжают борьбу, чтобы оттеснить украинские войска от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южного направления, но не добились значительных успехов в этом, оставляя уязвимость для контрнаступления Украины и партизанского сопротивления.

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами с моральным духом и дисциплиной своих войск в Украине.

Основные выводы аналитиков ISW:

Российские войска получили незначительные достижения в окрестностях Северодонецка и, вероятно, продвинулись в Метелкино, но российские операции остаются медленными.

Оккупанты продолжали перекрывать украинские линии связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также наносили наземные и артиллерийские удары по трассе.

Захватчики стремятся оттеснить украинские войска от железнодорожных путей вокруг города Харькова, которые использовались для обеспечения российских наступательных операций в Славянске.

Российские войска не проводили никаких подтвержденных действий вдоль Южного направления и продолжают сталкиваться с партизанским сопротивлением на оккупированных районах юга Украины.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий.