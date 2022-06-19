Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 01:37
Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск
украинский военный, фото: ОК Юг

Затяжная битва за Северодонецк, потери и деградация мешают оккупационным войскам возобновить наступательные действия на важных направлениях в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: 18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном сосредоточились на других направлениях продвижения.

Реклама:

Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию военных и повреждений техники, что затруднит попытки возобновить наступательные действия на других критических позициях, поскольку продолжается затяжная битва за Северодонецк.

Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории.

Другие российские операции на востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвижение восточнее Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса.

ВИДЕО ДНЯ

Захватчики продолжают борьбу, чтобы оттеснить украинские войска от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южного направления, но не добились значительных успехов в этом, оставляя уязвимость для контрнаступления Украины и партизанского сопротивления.

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами с моральным духом и дисциплиной своих войск в Украине.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска получили незначительные достижения в окрестностях Северодонецка и, вероятно, продвинулись в Метелкино, но российские операции остаются медленными.
  • Оккупанты продолжали перекрывать украинские линии связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также наносили наземные и артиллерийские удары по трассе.
  • Захватчики стремятся оттеснить украинские войска от железнодорожных путей вокруг города Харькова, которые использовались для обеспечения российских наступательных операций в Славянске.
  • Российские войска не проводили никаких подтвержденных действий вдоль Южного направления и продолжают сталкиваться с партизанским сопротивлением на оккупированных районах юга Украины.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий.

 
 
 

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности
Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: 11 пострадавших
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: