Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Эксперты назвали факторы, усложняющие наступления российских войск

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 01:37
украинский военный, фото: ОК Юг

Затяжная битва за Северодонецк, потери и деградация мешают оккупационным войскам возобновить наступательные действия на важных направлениях в Украине.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: 18 июня российские войска добились незначительных успехов в окрестностях Северодонецка, но в основном сосредоточились на других направлениях продвижения.

Российские войска, вероятно, терпят растущие потери и деградацию военных и повреждений техники, что затруднит попытки возобновить наступательные действия на других критических позициях, поскольку продолжается затяжная битва за Северодонецк.

Как ранее оценивали ISW, российские войска, вероятно, смогут захватить Северодонецк в ближайшие недели, но ценой сосредоточения большинства своих доступных сил на этой небольшой территории.

Другие российские операции на востоке Украины, такие как попытки захватить Славянск и продвижение восточнее Бахмута, за последние две недели достигли незначительного прогресса.

Захватчики продолжают борьбу, чтобы оттеснить украинские войска от оккупированных границ к северу от Харькова и вдоль южного направления, но не добились значительных успехов в этом, оставляя уязвимость для контрнаступления Украины и партизанского сопротивления.

ВИДЕО ДНЯ

Российские военные продолжают сталкиваться с проблемами с моральным духом и дисциплиной своих войск в Украине.

Основные выводы аналитиков ISW:

  • Российские войска получили незначительные достижения в окрестностях Северодонецка и, вероятно, продвинулись в Метелкино, но российские операции остаются медленными.
  • Оккупанты продолжали перекрывать украинские линии связи на трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск, а также наносили наземные и артиллерийские удары по трассе.
  • Захватчики стремятся оттеснить украинские войска от железнодорожных путей вокруг города Харькова, которые использовались для обеспечения российских наступательных операций в Славянске.
  • Российские войска не проводили никаких подтвержденных действий вдоль Южного направления и продолжают сталкиваться с партизанским сопротивлением на оккупированных районах юга Украины.

К анализу войны в Украине ISW добавляет карты ведения боевых действий.

 
 
 

Темы: война
Главное сегодня

видеоРаботает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага

Глава Генштаба Британии: Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе

В Киевской области будут рейды по соблюдению комендантского часа

ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка

видео"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить" – Зеленский

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Все новости...
Пентагон думает отправить в Украину еще четыре HIMARS – СМИ
Командир "Азова" Денис Прокопенко передал свои обязанности
Россияне нанесли ракетные удары по Днепропетровщине: 11 пострадавших
На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА
Последние новости
13:48
Посол США: Украина не терпит поражения, мы будем поддерживать ее сколько нужно
13:42
Правительство поручило передать шесть ТЭЦ "Нафтогазу"
13:29
видеоРаботает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага
13:09
"Все учащиеся остаются школьниками украинской школы": мэр Мелитополя об образовании в оккупации
13:02
Глава Генштаба Британии: Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе
12:49
фотоВ Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую Путина в образе императора
12:40
Правительство предложило СНБО наложить санкции на российские энергокомпании
12:38
Россия заставляет молчать родственников моряков с затонувшего крейсера "Москва" - ГУР
12:32
Над Одесщиной сбили две российские ракеты
12:06
Днепропетровщина: в больнице скончался еще один пострадавший от ракетного удара
Все новости...