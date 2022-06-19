На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА
Неділя, 19 червня 2022, 02:18
Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що на території області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.
Джерело: Старух у телеефірі, цитує ЗОВА
Пряма мова: "Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.
Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси".
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