На Запоріжжі окупанти залякують рух опору смертною карою – голова ОВА

Голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що на території області окупанти залякують місцеве населення смертною карою.

Джерело: Старух у телеефірі, цитує ЗОВА

Пряма мова: "Окупанти намагаються залякати місцеве населення та придушити будь-який рух опору шляхом введення смертної кари.

Але українські партизани продовжать чинити опір. У цей час окупанти продовжують боротися між собою за владу та фінанси".