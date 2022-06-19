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На Запорожье оккупанты запугивают движение сопротивления смертной казнью – глава ОВА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 02:18
Старух, фото: facebook

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщил, что на территории области оккупанты запугивают местное население смертной казнью.

Источник: Старух в телеэфире, цитирует ЗОВА

Прямая речь: "Оккупанты пытаются запугать местное население и подавить любое движение сопротивления путем введения смертной казни.

Но украинские партизаны продолжат сопротивляться. В настоящее время оккупанты продолжают бороться между собой за власть и финансы".

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Темы: Запорожская областьвойнаоккупацияРосcия
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