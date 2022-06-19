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Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву п’ятьма "Калібрами" – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 19 червня 2022, 03:30
Ввечері ворог завдав удару по Миколаєву п’ятьма Калібрами – ОК Південь
ілюстративне фото наслідків ворожих обстрілів

За минулу добу ворог двічі обстріляв Миколаїв: вдень ракетами типу Х-55, ввечері – "Калібрами".

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Двічі ракетами атакований Миколаїв.

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Вдень 18 червня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі. А ввечері – другий удар – 5-ма "Калібрами" з боку Херсонщини.

1 ракета знищена українським підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу.

2 – уразили завод пластикових вікон, ще 1 – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.

ВІДЕО ДНЯ

Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв. м локалізовано. За попередніми даними, жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.

Теми: Миколаїввійна
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