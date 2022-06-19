Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"

За минувшие сутки враг дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – "Калибрами".

Источник: ОК "Юг"

Детали: Дважды ракетами атакован Николаев.

Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю "Калибрами" со стороны Херсонщины.

1 ракета уничтожена украинским подразделением с переносного зенитно-ракетного комплекса.

2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.

Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.