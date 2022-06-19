Вечером враг нанес удар по Николаеву пятью "Калибрами" – ОК "Юг"
Воскресенье, 19 июня 2022, 03:30
За минувшие сутки враг дважды обстрелял Николаев: днем ракетами типа Х-55, вечером – "Калибрами".
Источник: ОК "Юг"
Детали: Дважды ракетами атакован Николаев.
Днем 18 июня двойной удар ракетами типа Х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре. А вечером – второй удар – 5-ю "Калибрами" со стороны Херсонщины.
1 ракета уничтожена украинским подразделением с переносного зенитно-ракетного комплекса.
2 – поразили завод пластиковых окон, еще 1 – жилой дом, а следующая попала в колбасный цех.
Пожар на заводе и в цехе на общей площади около 400 кв. м локализован. По предварительным данным, жертв нет, масштабы разрушений уточняются.
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