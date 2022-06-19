Південь: українська авіація атакувала скупчення ворога і його техніки

На південних рубежах захисту українські військові здійснили 4 повітряних атаки по живій силі і техніці ворога, а також по російському складу боєприпасів.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Гелікоптером ворог намагався атакувати українські позиції на Миколаївщині, отримавши вогонь у відповідь, Мі-24, ухиляючись від ударів, ретирувався.

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Ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією ЗСУ в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.

Трійкою гелікоптерів – по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 загарбників, одного танку Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

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Остаточні втрати – уточнюються.

"Чергова одеська школа перетворена рашистськими пропагандистами у базу бойовиків. А ось нашими спецслужбами вираховано і затримано справжнього корегувальника ракетних ударів по мосту через Дністровський лиман. Колаборант підтримував зв’язок із своїми кураторами закритими каналами зв’язку" – ідеться в повідомленні ОК "Південь".