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Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 03:50
Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Вертолетом враг пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

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Ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.

Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины.

Общие потери противника подтверждены в количестве 28 захватчиков, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.

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Окончательные потери – уточняются.

"Очередная одесская школа превращена рашистскими пропагандистами в базу боевиков. А вот нашими спецслужбами вычислен и задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами закрытыми каналами связи" - говорится в сообщении ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
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