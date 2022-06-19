Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 03:50
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

На южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Вертолетом враг пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.

Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины.

Общие потери противника подтверждены в количестве 28 захватчиков, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.

Окончательные потери – уточняются.

ВИДЕО ДНЯ

"Очередная одесская школа превращена рашистскими пропагандистами в базу боевиков. А вот нашими спецслужбами вычислен и задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами закрытыми каналами связи" - говорится в сообщении ОК "Юг".

Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

видеоРаботает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага

Глава Генштаба Британии: Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе

В Киевской области будут рейды по соблюдению комендантского часа

ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка

видео"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить" – Зеленский

Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне потеряли уже около 600 беспилотников на войне
ВСУ отбили штурмы и остановили врага на нескольких направлениях – сводка
"Пять поколений нашей семьи борются за Украину, а враг один и тот же – Россия"
Последние новости
13:48
Посол США: Украина не терпит поражения, мы будем поддерживать ее сколько нужно
13:42
Правительство поручило передать шесть ТЭЦ "Нафтогазу"
13:29
видеоРаботает украинская арта, горят российские РСЗО: Генштаб показал уничтожение техники врага
13:09
"Все учащиеся остаются школьниками украинской школы": мэр Мелитополя об образовании в оккупации
13:02
Глава Генштаба Британии: Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе
12:49
фотоВ Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую Путина в образе императора
12:40
Правительство предложило СНБО наложить санкции на российские энергокомпании
12:38
Россия заставляет молчать родственников моряков с затонувшего крейсера "Москва" - ГУР
12:32
Над Одесщиной сбили две российские ракеты
12:06
Днепропетровщина: в больнице скончался еще один пострадавший от ракетного удара
Все новости...