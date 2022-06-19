Юг: украинская авиация атаковала скопление врага и его техники
На южных рубежах защиты украинские военные совершили 4 воздушные атаки по живой силе и технике врага, а также по российскому складу боеприпасов.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Вертолетом враг пытался атаковать украинские позиции на Николаевщине, получив ответный огонь, Ми-24, уклоняясь от ударов, ретировался.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в рамках выполнения огневых задач совершено 4 воздушные атаки.
Тройкой вертолетов – по скоплению врага в Херсонском районе, штурмовиками – по скоплению живой вражеской силы и техники в районе Давыдова Брода и Снегиревки, а истребителем – по складу боеприпасов в Белозирской общине Херсонщины.
Общие потери противника подтверждены в количестве 28 захватчиков, одного танка Т-62, радиолокационной станции, топливозаправщика и другой автомобильной техники.
Окончательные потери – уточняются.
"Очередная одесская школа превращена рашистскими пропагандистами в базу боевиков. А вот нашими спецслужбами вычислен и задержан настоящий корректировщик ракетных ударов по мосту через Днестровский лиман. Коллаборант поддерживал связь со своими кураторами закрытыми каналами связи" - говорится в сообщении ОК "Юг".