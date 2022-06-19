"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити" – Зеленський
Неділя, 19 червня 2022, 05:48
Президент України Володимир Зеленський у зверненні, яке записав, повертаючись із півдня України, запевнив, що "південь ми нікому не віддамо".
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним".
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"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити".
"Предметно пройшлися по економічній ситуації, по роботі аграрного сектору.
Обговорили безпеку наших портів, можливості для експорту нашої агропродукції.
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Наша позиція чітка, незмінна: щойно вдасться гарантувати безпеку за допомогою міжнародного посередництва, Україна зробить все можливе для протидії продовольчій кризі у світі через російську війну…"