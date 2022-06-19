"Немає у Росії стільки ракет, скільки в наших людей бажання жити" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зверненні, яке записав, повертаючись із півдня України, запевнив, що "південь ми нікому не віддамо".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Південь ми нікому не віддамо, все своє – повернемо, і море буде українським – буде безпечним".

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