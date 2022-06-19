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"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить" – Зеленский

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 05:48
Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить – Зеленский
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении, которое записал, возвращаясь с юга Украины, заверил, что "юг мы никому не отдадим".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Юг мы никому не отдадим, все свое – вернем, и море будет украинским – будет безопасным".

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"Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить".

"Предметно прошлись по экономической ситуации, по работе аграрного сектора.

Обсудили безопасность наших портов, возможности экспорта нашей агропродукции.

ВИДЕО ДНЯ

Наша позиция четкая, неизменная: как только удастся обеспечить безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает все возможное для противодействия продовольственному кризису в мире из-за российской войны…"

Темы: Зеленскийвойна
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