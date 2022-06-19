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Росія порахувала, що вже викрала понад 300 тисяч українських дітей

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 09:35
депортовані з маріуполя у владивосток, фото росзмі

Російські військові повідомили, що понад 307 тисяч дітей депортовано з початку війни з на територію Росії з України.

Джерело: начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, якого цитує "Интерфакс"

Деталі: За словами Мізінцева, всього з початку війни депортовано до Росії 1 936 911 українців, з яких 307 423 – діти.

Росіяни заявляють, що нібито отримали понад 2,7 млн звернень від охочих переїхати до Росії з більш ніж 2 тисяч населених пунктів України.

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Теми: Росіядепортація дітивійна
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