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Россия посчитала, что уже похитила более 300 тысяч украинских детей

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 09:35
депортированные из мариуполя во владивосток, фото россми

Российские военные сообщили, что свыше 307 тысяч детей депортированы с начала войны с на территорию России из Украины.

Источник: начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: По словам Мизинцева, всего с начала войны депортировано в Россию 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 – дети.

Россияне заявляют, якобы получили свыше 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.

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Темы: Росcиядепортация детивойна
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