Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия посчитала, что уже похитила более 300 тысяч украинских детей

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 09:35
Россия посчитала, что уже похитила более 300 тысяч украинских детей
депортированные из мариуполя во владивосток, фото россми

Российские военные сообщили, что свыше 307 тысяч детей депортированы с начала войны с на территорию России из Украины.

Источник: начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, которого цитирует "Интерфакс"

Детали: По словам Мизинцева, всего с начала войны депортировано в Россию 1 936 911 украинцев, из которых 307 423 – дети.

Реклама:

Россияне заявляют, якобы получили свыше 2,7 млн обращений от желающих переехать в Россию из более чем 2 тысяч населенных пунктов Украины.

Темы: Росcиядепортация детивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на ЦФО
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: