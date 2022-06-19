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Із Лисичанська, Привілля і прилеглих сіл евакуювали 32 людини

Олена РощінаНеділя, 19 червня 2022, 09:49
Евакуація з Луганщини, фото Сергія Гайдая

18 червня із міст Лисичанськ і Привілля, а також прилеглих сіл евакуювали 32 місцевих жителів.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Пряма мова: "Ми змогли врятувати ще 32 жителів Луганщини – небезпечно, але люди хочуть вижити

Руйнувальне обличчя "руського миру" у Лисичанську більшає. Ворог нівечить багатоповерхівки, приватні садиби, люди гинуть і на вулицях, і в бомбосховищах. Багато хто виїхав ще в березні-квітні. А ті, хто залишався, вже теж хочуть потрапити до мирних регіонів України. 

Тож 18 червня, під час роздачі продуктів харчування та засобів гігієни до правоохоронців області звернулися громадяни, які були готові виїхати. Поліцейські доставили їх до евакуаційного транспорту. 

Загалом протягом дня поліцейським, рятівникам, представникам військової адміністрації та волонтерам вдалось евакуювати 32 жителя Лисичанська, Привілля та прилеглих селищ".

Теми: Луганська областьЛисичанськевакуаціявійна
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