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Из Лисичанска, Приволья и близлежащих сел эвакуировали 32 человека

Елена РощинаВоскресенье, 19 июня 2022, 09:49
Эвакуация с Луганщины, фото Сергея Гайдая

18 июня из городов Лисичанск и Приволье, а также близлежащих сел эвакуировали 32 местных жителя.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Мы смогли спасти еще 32 жителей Луганщины – опасно, но люди хотят выжить

Разрушительное лицо "русского мира" в Лисичанске становится больше. Враг уничтожает многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах. 

Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины.

18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, которые были готовы уехать. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт.

Всего в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков".

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Темы: Луганская областьЛисичанскэвакуациявойна
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