Из Лисичанска, Приволья и близлежащих сел эвакуировали 32 человека
18 июня из городов Лисичанск и Приволье, а также близлежащих сел эвакуировали 32 местных жителя.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай
Прямая речь: "Мы смогли спасти еще 32 жителей Луганщины – опасно, но люди хотят выжить
Разрушительное лицо "русского мира" в Лисичанске становится больше. Враг уничтожает многоэтажки, частные усадьбы, люди гибнут и на улицах, и в бомбоубежищах.
Многие уехали еще в марте-апреле. А оставшиеся уже тоже хотят попасть в мирные регионы Украины.
18 июня, во время раздачи продуктов питания и средств гигиены к правоохранителям области обратились граждане, которые были готовы уехать. Полицейские доставили их в эвакуационный транспорт.
Всего в течение дня полицейским, спасателям, представителям военной администрации и волонтерам удалось эвакуировать 32 жителя Лисичанска, Приволья и близлежащих поселков".