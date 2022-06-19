Британська розвідка: проблеми з моральним духом заважають військам РФ досягати оперативних цілей

Британська розвідка відзначає значні проблеми з моральним духом російських військових, що, ймовірно заважає РФ досягати оперативних цілей.

Про це йдеться у щоденному зведенні британської розвідки, пише "Європейська правда".

Зазначається, що останніми днями і Росія, і Україна продовжували вести потужні артилерійські обстріли напрямків на північ, схід і південь від Сєвєродонецької "кишені", але без змін на лінії фронту. Бойові підрозділи з обох сторін ведуть інтенсивні бойові дії на Донбасі і, ймовірно, відчувають змінний бойовий дух.

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"Українські сили, ймовірно, зазнали дезертирства останніми тижнями, однак моральний дух Росії, ймовірно, залишається особливо нестабільним. Продовжують траплятися випадки відмови цілими російськими підрозділами від наказів та збройних протистоянь між офіцерами та їхніми військами" - йдеться у зведенні.

Британська розвідка відзначає, що російська влада, імовірно, намагається чинити юридичний тиск на незгодних.

Зазначається, що, причини низького морального духу Росії включають погане керівництво, обмежені можливості для ротації підрозділів, дуже великі втрати, бойовий стрес, постійне погане матеріально-технічне забезпечення та проблеми з оплатою праці.

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"Багато російського персоналу всіх рангів також, ймовірно, залишаються збентежені щодо цілей війни. Проблеми з мораллю в російських військах, ймовірно, настільки значні, що обмежують здатність Росії досягати оперативних цілей" - йдеться у зведенні.