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Британская разведка: проблемы с моральным духом мешают войскам РФ добиваться оперативных целей

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 09:51

Британская разведка отмечает значительные проблемы с моральным духом российских военных, что, вероятно, мешает РФ достигать оперативных целей.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что в последние дни и Россия, и Украина продолжали вести мощные артиллерийские обстрелы направлений к северу, востоку и югу от Северодонецкого "кармана", но без изменений на линии фронта. Боевые подразделения с обеих сторон ведут интенсивные боевые действия на Донбассе и, вероятно, испытывают переменный боевой дух.

"Украинские силы, вероятно, подверглись дезертирству в последние недели, однако моральный дух России, вероятно, остается особенно нестабильным. Продолжают случаться отказы целыми российскими подразделениями от приказов и вооруженных противостояний между офицерами и их войсками" - говорится в сводке.

Британская разведка отмечает, что российские власти, вероятно, пытаются оказывать юридическое давление на несогласных.

Отмечается, что причины низкого морального духа России включают плохое руководство, ограниченные возможности для ротации подразделений, очень большие потери, боевой стресс, постоянное плохое материально-техническое обеспечение и проблемы с оплатой труда.

"Многие российские персоналы всех рангов также, вероятно, остаются обескураженными по поводу целей войны. Проблемы с моралью в российских войсках, вероятно, настолько значительны, что ограничивают способность России добиваться оперативных целей" - говорится в сводке.

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Темы: Великобританиявойна
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