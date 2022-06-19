Росіяни втратили вже майже 600 безпілотників на війні
Неділя, 19 червня 2022, 10:21
З 24 лютого по 19 червня російські окупанти втратили 33600 вояк та 598 безпілотників.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1468 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
- артилерійських систем – 745 (+6) од,
- РСЗВ - 235 (+2) од,
- засоби ППО - 98 (+0) од,
- літаків – 216 (+0) од,
- гелікоптерів – 181 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
- крилаті ракети - 130 (+1),
- кораблі /катери - 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10) од,
- спеціальна техніка - 55 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.