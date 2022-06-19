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Росіяни втратили вже майже 600 безпілотників на війні

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 10:21
збитий російський безпілотник, фото генштабу

З 24 лютого по 19 червня російські окупанти втратили 33600 вояк та 598 безпілотників.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 33600 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1468 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3577 (+4) од,
  • артилерійських систем – 745 (+6) од,
  • РСЗВ - 235 (+2) од,
  • засоби ППО  - 98 (+0) од,
  • літаків – 216 (+0) од,
  • гелікоптерів – 181 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 598 (+4),
  • крилаті ракети - 130 (+1),
  • кораблі /катери - 14 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн- 2523 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 55 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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