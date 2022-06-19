Россияне потеряли уже около 600 беспилотников на войне
Воскресенье, 19 июня 2022, 10:21
С 24 февраля по 19 июня российские оккупанты потеряли 33600 солдат и 598 беспилотников.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1468 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
- РСЗО - 235 (+2) ед,
- средства ПВО - 98 (+0) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 181 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
- крылатые ракеты - 130(+1),
- корабли /катера - 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10) ед,
- специальная техника – 55 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.
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