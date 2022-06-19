Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне потеряли уже около 600 беспилотников на войне

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 10:21
Россияне потеряли уже около 600 беспилотников на войне
сбитый российский беспилотник, фото генштаба

С 24 февраля по 19 июня российские оккупанты потеряли 33600 солдат и 598 беспилотников.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.06 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 33600 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1468 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3577 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 745 (+6) ед,
  • РСЗО - 235 (+2) ед,
  • средства ПВО - 98 (+0) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 181 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 598 (+4),
  • крылатые ракеты - 130(+1),
  • корабли /катера - 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн- 2523 (+10) ед,
  • специальная техника – 55 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
В Украине запустили курсы по изготовлению и использованию боеприпасов для БПЛА
Сводка Генштаба: Силы обороны идут в наступление на Мелитопольском направлении и под Бахмутом
ВСУ пытаются расширить клин возле Роботино, чтобы идти дальше – NYT
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: