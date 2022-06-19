У Німеччині готують додаткові заходи для економії газу

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче запровадити додаткові заходи економії.

Про це заявив німецький віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Роберт Габек, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Так, має бути скорочено використання газу у промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорено. Федеральна влада виділить мільярдне фінансування на ці цілі. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

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"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ - інакше взимку його може не вистачити", - наголошується в доповіді уряду.

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", - наголосив Габек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW, передало dpa з посиланням на урядові джерела. Виділення кредиту обговорювалося із міністерством фінансів ФРН. Комітет бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.

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Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

У середині червня російський концерн "Газпром" суттєво скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік".

До цього, 14 червня, "Газпром" заявив, що знизить постачання Німеччини більш ніж на 40 відсотків. Йшлося лише про 100 млн кубометрів на добу - замість звичайного обсягу в 167 млн ​​кубометрів. Як причина була названа затримка з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Пізніше було оголошено, що добова продуктивність з 16 червня опуститься до 67 млн. кубометрів. У "Газпромі" пояснили це "зупинкою експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens.".

Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.