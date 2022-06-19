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В Германии готовят дополнительные меры по экономии газа

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 10:28

В связи с сокращением поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры экономии.

Об этом заявил немецкий вице-канцлер, министр по экономике и защите климата Роберт Габек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Да, должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ, наоборот, – ускорено. Федеральные власти выделят миллиардное финансирование на эти цели. Кроме того, планируется привлечение большего количества угольных электростанций.

"Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища - иначе зимой его может не хватить", - отмечается в докладе правительства.

"Очевидно, что стратегия Путина состоит в том, чтобы внушить в нас неуверенность, привести к росту цен и расколоть нас", - подчеркнул Габек.

Для обеспечения заполнения хранилищ правительство Германии в ближайшее время предоставит дополнительную кредитную линию на 15 млрд евро через государственный банк KfW, передало dpa со ссылкой на правительственные источники. Выделение кредита обсуждалось с министерством денег ФРГ. Комитет бундестага из бюджета будет проинформирован об этом в ближайшую неделю.

Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.

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В середине июня российский концерн "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток".

До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что снизит поставки Германии более чем на 40 процентов. Речь шла лишь о 100 млн кубометров в сутки – вместо обычного объема в 167 млн ​​кубометров. В качестве причины была названа задержка с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Позже было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн ​​кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens".

Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.

Темы: Германиягаз
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