Канцлер Німеччини закликав спростити процедуру вступу до ЄС

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до реформ ЄС, щоб полегшити прийом нових членів.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Готуватися до розширення Євросоюзу мають не лише кандидати на вступ, а й сам ЄС, сказав Шольц. "Для цього він має модернізувати свої структури та процеси прийняття рішень. Не завжди можна буде одностайно вирішувати все, навіть якщо сьогодні процедура вимагає одноголосності" - заявив канцлер.

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Про це він хоче поговорити на саміті ЄС у наступний четвер і п’ятницю.

На саміті глави держав і урядів 27 країн-членів розглянуть заявки України, Молдови та Грузії. Єврокомісія рекомендувала оголосити Україну та Молдову офіційними країнами-кандидатами. Шольц також чітко висловився за це під час свого візиту до Києва у четвер.

Статус кандидата може бути надано лише одноголосно. У ЄС вже давно ведуться дискусії щодо послаблення принципу одностайності. Тиждень тому Європарламент попросив країни ЄС затвердити конституційну конвенцію для комплексних реформ ЄС. ЄП закликав відмовитися від принципу одностайності майже в усіх сферах політики.

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Канцлер Німеччини також сподівається, що саміт дасть поштовх для країн Західних Балкан, які майже два десятиліття чекали на членство в ЄС. "Ми маємо показати країнам Західних Балкан, що ми серйозно налаштовані. Албанія та Північна Македонія відповідають усім вимогам для початку конкретних переговорів щодо вступу до ЄС – вони мають початися зараз" - заявив Шольц.

Як повідомлялося, Олаф Шольц пообіцяв подальшу допомогу Україні і висловив сподівання, що лідери ЄС на саміті досягнуть домовленості щодо статусу країни кандидата на вступ до Євросоюзу для України.