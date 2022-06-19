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Канцлер Германии призвал упростить процедуру вступления в ЕС

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 11:04

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформам ЕС, чтобы облегчить прием новых членов.

Об этом он сказал в интервью dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Готовиться к расширению Евросоюза должны не только кандидаты на поступление, но и сам ЕС, сказал Шольц. "Для этого он должен модернизировать свои структуры и процессы принятия решений. Не всегда можно будет единогласно решать все, даже если сегодня процедура требует единогласия", - заявил канцлер.

Об этом он хочет поговорить на саммите ЕС в четверг и пятницу.

На саммите главы государств и правительств 27 стран-членов рассмотрят заявки Украины, Молдовы и Грузии. Еврокомиссия рекомендовала объявить Украину и Молдову официальными странами-кандидатами. Шольц также четко высказался за это во время визита в Киев в четверг.

Статус кандидата может быть предоставлен только единогласно. В ЕС уже давно ведутся дискуссии по ослаблению принципа единодушия. Неделю назад Европарламент попросил страны ЕС утвердить конституционную конвенцию по комплексным реформам ЕС. ЕП призвал отказаться от принципа единодушия почти во всех областях политики.

Канцлер Германии также надеется, что саммит даст толчок для стран Западных Балкан, которые почти два десятилетия ждали членства в ЕС. "Мы должны показать странам Западных Балкан, что мы серьезно настроены. Албания и Северная Македония отвечают всем требованиям для начала конкретных переговоров по вступлению в ЕС – они должны начаться сейчас", - заявил Шольц.

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Как сообщалось, Олаф Шольц пообещал дальнейшую помощь Украине и выразил надежду, что лидеры ЕС на саммите достигнут договоренности о статусе страны кандидата на вступление в Евросоюз для Украины.

Темы: ГерманияЕС
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