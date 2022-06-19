Автосервіс у Криму відмовився обслуговувати авто військових. Тепер його знесуть

У Криму спалахнув скандал після того, як один із автосервісів відмовився обслуговувати автомобіль військових. Пізніше "перевірка" показала, що це нібито незаконна будівля – її знесуть.

Джерело: кремлівське видання "РИА Новости" з посиланням на так званого "главу парламенту Криму" Володимира Константинова

Пряма мова Константинова: "У питанні з господарем СТО, де відмовилися допомагати нашим військовослужбовцям, поставлено крапку. Після перевірки з'ясувалося, що автосервіс є незаконною спорудою.

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Користується благами громадянина великої держави – нехай живе за законом. Владу нашу він може не любити - силою не бути милою. А ось шанувати її доведеться. Поперек Росії краще нехай більше не стає. І іншим подібним не раджу".

Деталі: Він також назвав те, що сталося "хорошим уроком" для власника автосервісу, і порадив тому переїхати до України.

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Передісторія: Раніше скандал викликала відмова співробітників СТО обслуговувати вантажівку ЗС РФ із буквою Z на борту.

За кадром чоловічий голос каже, що приїхав разом із товаришем по службі в шиномонтаж – зробити ремонт покришки. Але співробітники СТО відмовили їм, нібито сказавши, що "не допомагають військовим".

Власник сервісу говорив, що відмова була пов'язана нібито з відсутністю необхідного обладнання, а не зв'язком автомобіля з російськими військовими.