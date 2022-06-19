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Автосервис в Крыму отказался обслуживать автомобиль военных. Теперь его снесут

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 11:30
Автосервис в Крыму отказался обслуживать автомобиль военных. Теперь его снесут
фото иллюстративное

В Крыму разгорелся скандал после того, как один из автосервисов отказался обслуживать автомобиль военных. Позже "проверка" показала, что это якобы незаконная постройка – ее снесут.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости" со ссылкой на так называемого "главу парламента Крыма" Владимира Константинова

Прямая речь Константинова: "В вопросе с хозяином СТО, отказавшейся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой.

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Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую".

Детали: Он также назвал произошедшее "хорошим уроком" для владельца автосервиса и посоветовал тому переехать в Украину.

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Предыстория: Ранее скандал вызвал отказ сотрудников СТО обслуживать грузовик ВС РФ с буквой Z на борту.

За кадром мужской голос говорит, что приехал вместе с сослуживцем в шиномонтаж – произвести ремонт покрышки. Но сотрудники СТО отказали им, якобы сказав, что "не помогают военным".

Владелец сервиса говорил, что отказ был связан якобы с отсутствием необходимого оборудования, а не связью автомобиля с российскими военными.

Темы: Крымоккупацияпропаганда
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