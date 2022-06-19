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У Київській області будуть рейди щодо дотримання комендантської години

Олена РощінаНеділя, 19 червня 2022, 11:39
КОВА

Правоохоронці будуть контролювати дотримання комендантської години у Київській області, яка зараз триває з 23:00 до 05:00. 

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 

Деталі: Олексій Кулеба повідомив, що влада Київської області починає активну підготовку до осінньо-зимового періоду, а також буде контролювати дотримання комендантської години, 

Він закликав мешканців регіону не нехтувати впровадженими через війну і ймовірних диверсантів обмеженнями. 

Пряма мова: "Багато людей розслабилися, нехтують обмеженнями, але в області продовжує діяти комендантська година з 23:00 до 05:00.

Військова комендатура буде проводити рейди разом із поліцією по цьому питанню, аби контролювати безпеку Київщини вночі. 

Тож до 23-ї години приходимо додому та не створюємо собі зайвих проблем 

ВІДЕО ДНЯ

Дотримуйтесь правил безпеки і бережіть себе та своїх близьких!".

Нагадаємо: На території Київської області комендантська година діє з 23:00 до 5:00. Такі тимчасові обмеження запроваджено з 19 до 26 червня, повідомила Київська ОВА.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, переміщатися транспортом або пішки. 

Винятки: коли людина задіяна в роботі об’єктів критичної інфраструктури та має при собі спецперепустку встановленого зразка і посвідчення особи.

Теми: Київська областькомендантська годинавійна
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