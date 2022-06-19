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В Киевской области будут рейды по соблюдению комендантского часа

Елена РощинаВоскресенье, 19 июня 2022, 11:39
В Киевской области будут рейды по соблюдению комендантского часа
КОВА

Правоохранители будут контролировать соблюдение комендантского часа в Киевской области, который сейчас длится с 23:00 до 05:00.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба

Детали: Алексей Кулеба сообщил, что власти Киевской области начинают активную подготовку к осенне-зимнему периоду, а также будут контролировать соблюдение комендантского часа,

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Он призвал жителей региона не пренебрегать введенными из-за войны и вероятных диверсантов ограничениями.

Прямая речь: "Многие люди расслабились, пренебрегают ограничениями, но в области продолжает действовать комендантский час с 23:00 до 05:00. 

Военная комендатура будет проводить рейды вместе с полицией по этому вопросу, чтобы контролировать безопасность Киевской области ночью.

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Поэтому к 23 часам приходим домой и не создаем себе лишних проблем

Соблюдайте правила безопасности и берегите себя и своих близких!".

Напомним: На территории Киевской области комендантский час действует с 23:00 до 5:00. Такие временные ограничения введены с 19 по 26 июня, сообщила Киевская ОВА.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, перемещаться транспортом или пешком.

Исключения: когда человек задействован в работе объектов критической инфраструктуры и имеет при себе спецпропуск установленного образца и удостоверение личности.

Темы: Киевская областькомендантский часвойна
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