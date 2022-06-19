У Петербурзі з пейнтбольної рушниці обстріляли статую Путіна в образі імператора

У Петербурзі з пейнтбольної рушниці обстріляли статую Володимира Путіна в образі імператора Октавіана Августа

Джерело: російське видання "Бумага"

Деталі: За даними ЗМІ, це зробили акціоністи, котрі назвали себе "Комітетом республіканців-соціалістів".

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За їх словами, "вправу з діяльного антиімперіалізму було виконано як незалежне висловлювання", приурочене до завершального дня ПМЕФ-2022.

На відео, доступному в інтернеті, організація вказує, що "Росія буде вільною народною соціальною республікою".

Довідка: Статуя Октавіана Августа знаходиться на фасаді торгового центру "Evropa" в Петроградському районі (введений в експлуатацію в кінці 2021-го).

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Петербуржці впізнали у ній Путіна. При цьому забудовник - компанія "Реді" - стверджував, що ця, а також інші скульптури уособлюють дев'ять європейських міст, зокрема Петербург.