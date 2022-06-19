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В Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую Путина в образе императора

Валентина РоманенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 12:49
скриншот

В Петербурге из пейнтбольного ружья обстреляли статую Владимира Путина в образе императора Октавиана Августа

Источник: российское издание "Бумага"

Детали: по данным СМИ, это сделали акционисты, назвавшие себя "Комитетом республиканцев-социалистов".

По их словам, "упражнение в деятельном антиимпериализме было выполнено в качестве независимого высказывания", приуроченного к завершающему дню ПМЭФ-2022.

На виде, доступном в интернете, организация указывает, что "Россия буде свободной народной социальной республикой".

Справка: Статуя Октавиана Августа находится на фасаде торгового центра Evropa в Петроградском районе (введен в эксплуатацию вконце 2021-го).

Петербуржцы узнали в ней Путина. При этом застройщик — компания "Реди" — утверждал, что эта, а также другие скульптуры, олицетворяют девять европейских городов, в том числе Петербург.

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Темы: Росcия
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