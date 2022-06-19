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Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 13:02
Глава Генштабу Британії: Наші війська повинні готуватися знову воювати в Європі
Тренування британської армії, фто з army.mod.uk

Глава британської армії сказав своїм військам, що вони повинні "підготуватися воювати в Європі ще раз", щоб перемогти сили Володимира Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Генерал Патрік Сандерс, який у понеділок замінив на посаді глави Генштабу Британії Марка Карлетона Сміта, попередив солдатів про виклики, з якими вони стикаються на тлі війни в Україні.

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"Тепер існує гострий імператив створити армію, здатну воювати разом із нашими союзниками і перемогти Росію в битві", — сказав генерал.

"Ми - покоління, яке має підготувати армію до того, щоб знову битися в Європі", - додав він.

Глава армії сказав, що він є "першим начальником генерального штабу з 1941 року, який взяв на себе командування армією в тіні сухопутної війни в Європі за участю континентальної держави".

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 "Вторгнення Росії в Україну підкреслює нашу основну мету – захистити Сполучене Королівство, будучи готовими воювати та вигравати війни на суші" - сказав генерал.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив британців, що їм потрібно "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.

Теми: війнаВелика БританіяЄвропаПутін
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