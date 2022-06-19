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Глава Генштаба Британии: Наши войска должны готовиться снова воевать в Европе

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 13:02
Тренировки британской армии, фото с army.mod.uk

Глава британской армии сказал своим войскам, что они должны "подготовиться к войне в Европе еще раз", чтобы победить силы Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Генерал Патрик Сандерс, в понедельник заменивший в должности главы Генштаба Британии Марка Карлетона Смита, предупредил солдат о вызовах, с которыми они сталкиваются на фоне войны в Украине.

"Теперь существует острый императив создать армию, способную воевать вместе с нашими союзниками и победить Россию в битве", - сказал генерал.

"Мы – поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы снова сражаться в Европе", - добавил он.

Глава армии сказал, что он "первый начальник генерального штаба с 1941 года, который взял на себя командование армией в тени сухопутной войны в Европе с участием континентального государства".

 "Вторжение России в Украину подчеркивает нашу основную цель – защитить Соединенное Королевство, будучи готовыми воевать и выигрывать войны на суше", - сказал генерал.

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Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил британцев, что им нужно "приготовиться к долгой войне", поскольку Путин прибегает к кампании истощения.

Темы: войнаВеликобританияЕвропаПутин
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