У Росії заявили, що український безпілотник скинув боєприпас у Курській області

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт каже, що 19 червня український безпілотник нібито скинув біля хутора боєкомплект та розбив шибки в домі.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні близько полудня в повітряний простір прикордонного Біловського району проник ворожий безпілотник. На жаль, він встиг скинути боєкомплект у районі хутора Кучерів.

Незначно постраждав один із будинків на околиці населеного пункту: у ньому розбиті шибки, пошкоджена огорожа домоволодіння. Постраждалих немає".