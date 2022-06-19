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У Росії заявили, що український безпілотник скинув боєприпас у Курській області

Роман ПетренкоНеділя, 19 червня 2022, 13:51
У Росії заявили, що український безпілотник скинув боєприпас у Курській області

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт каже, що 19 червня український безпілотник нібито скинув біля хутора боєкомплект та розбив шибки в домі.

Джерело: Старовойт у Telegram

Пряма мова Старовойта: "Сьогодні близько полудня в повітряний простір прикордонного Біловського району проник ворожий безпілотник. На жаль, він встиг скинути боєкомплект у районі хутора Кучерів.

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Незначно постраждав один із будинків на околиці населеного пункту: у ньому розбиті шибки, пошкоджена огорожа домоволодіння. Постраждалих немає".

 

Теми: Росіявійна
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