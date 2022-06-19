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В России заявили, что украинский беспилотник скинул боеприпас в Курской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 19 июня 2022, 13:51

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт говорит, что 19 июня украинский беспилотник якобы скинул возле хутора боекомплект и разбил стекла.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь Старовойта: "Сегодня около полудня в воздушное пространство приграничного Беловского района проник вражеский беспилотник. К сожалению, он успел сбросить боекомплект в районе хутора Кучеров.

Незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта: в нём разбиты оконные стекла, поврежден забор домовладения. Пострадавших нет".

 

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Темы: Росcиявойна
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