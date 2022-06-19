Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц став на захист Меркель перед критикою її спроб примиритися з Росією

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 14:10

Канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення своєї попередниці Ангели Меркель з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно порозумітися. Я бачу себе близьким до своєї попередниці", – сказав Шольц.

Реклама:

Проте політик СДПН зовсім по-іншому оцінює енергетичну політику щодо Росії останніх років: "Але в німецькій економічній політиці було помилкою, що ми надто сконцентрували свої енергопостачання на Росії, не будуючи необхідної інфраструктури, щоб у разі чого можна було швидко змінити курс".

Будучи мером Гамбурга, він сам виступав за будівництво терміналів для скрапленого газу на північному узбережжі Німеччини.

На запитання, чи означає це, що він не зробив жодних помилок у політиці щодо Росії, а Меркель зробила, Шольц заявив: "Це неприпустиме скорочення моєї відповіді. Я завжди добре працював з колишнім федеральним канцлером".

ВІДЕО ДНЯ

Тиждень тому Меркель захистила свою критиковану політику щодо Росії і відмовилася вибачитися.

Шольц також захищає рішення Меркель виступати проти процесу вступу України в НАТО у 2008 році.

"Критеріям для вступу в НАТО повинна відповідати кожна держава, яка хоче приєднатися до альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному", - сказав Шольц.

"Це знали всі, включно з президентом Росії. Тим абсурдніше, що Путін виправдовував свій напад на Україну тим, що в якийсь момент Україна може якось раптом опинитися там" - додав він.

Теми: ШольцНімеччинаМеркель
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: