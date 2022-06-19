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Шольц став на захист Меркель перед критикою її спроб примиритися з Росією

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 14:10

Канцлер Німеччини Олаф Шольц принципово погодився з політикою примирення своєї попередниці Ангели Меркель з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

"Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно порозумітися. Я бачу себе близьким до своєї попередниці", – сказав Шольц.

Проте політик СДПН зовсім по-іншому оцінює енергетичну політику щодо Росії останніх років: "Але в німецькій економічній політиці було помилкою, що ми надто сконцентрували свої енергопостачання на Росії, не будуючи необхідної інфраструктури, щоб у разі чого можна було швидко змінити курс".

Будучи мером Гамбурга, він сам виступав за будівництво терміналів для скрапленого газу на північному узбережжі Німеччини.

На запитання, чи означає це, що він не зробив жодних помилок у політиці щодо Росії, а Меркель зробила, Шольц заявив: "Це неприпустиме скорочення моєї відповіді. Я завжди добре працював з колишнім федеральним канцлером".

Тиждень тому Меркель захистила свою критиковану політику щодо Росії і відмовилася вибачитися.

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Шольц також захищає рішення Меркель виступати проти процесу вступу України в НАТО у 2008 році.

"Критеріям для вступу в НАТО повинна відповідати кожна держава, яка хоче приєднатися до альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному", - сказав Шольц.

"Це знали всі, включно з президентом Росії. Тим абсурдніше, що Путін виправдовував свій напад на Україну тим, що в якийсь момент Україна може якось раптом опинитися там" - додав він.

Теми: ШольцНімеччинаМеркель
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