Шольц встал на защиту Меркель перед критикой ее попыток примириться с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц принципиально согласился с политикой примирения своей предшественницы Ангелы Меркель с Россией.

Об этом он сказал в интервью dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Попытка примирения никогда не может быть ошибочной, как и попытка мирно найти общий язык. Я вижу себя близким к своей предшественнице", – сказал Шольц.

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Однако политик СДПГ совсем по-другому оценивает энергетическую политику по отношению к России последних лет: "Но в немецкой экономической политике было ошибкой, что мы слишком сконцентрировали свои энергоснабжения в России, не строя необходимой инфраструктуры, чтобы в случае чего можно было быстро изменить курс".

Будучи мэром Гамбурга, он сам ратовал за строительство терминалов для сжиженного газа на северном побережье Германии.

На вопрос, означает ли это, что он не совершил никаких ошибок в политике в отношении России, а Меркель сделала, Шольц заявил: "Это недопустимое сокращение моего ответа. Я всегда хорошо работал с бывшим федеральным канцлером".

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Неделю назад Меркель защитила свою критикуемую политику по отношению к России и отказалась принести извинения.

Шольц также защищает решение Меркеля выступать против процесса вступления Украины в НАТО в 2008 году.

"Критериям для вступления в НАТО должно соответствовать каждое государство, которое хочет присоединиться к альянсу. Вступление Украины в НАТО не стояло в повестке дня", - сказал Шольц.

"Это знали все, включая президента России. Тем более абсурдно, что Путин оправдывал свое нападение на Украину тем, что в какой-то момент Украина может как-то вдруг оказаться там" - добавил он.