Мінометний обстріл Сумщини: постраждала жінка, згорів будинок, ще 9 пошкоджено

Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна жителька, знищено 1 і пошкоджено щонайменше 9 будинків, електроопору.

Джерело: пресслужба Сумської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 19 червня 2022 року з 3 год по 5 год 30 хв ранку російські військовослужбовці, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо.

48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження.

Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.