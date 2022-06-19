Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Мінометний обстріл Сумщини: постраждала жінка, згорів будинок, ще 9 пошкоджено

Валентина РоманенкоНеділя, 19 червня 2022, 14:13
Мінометний обстріл Сумщини: постраждала жінка, згорів будинок, ще 9 пошкоджено
фото ДПСУ

Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна жителька, знищено 1 і пошкоджено щонайменше 9 будинків, електроопору.

Джерело: пресслужба Сумської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 19 червня 2022 року з 3 год по 5 год 30 хв ранку російські військовослужбовці, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Реклама:

Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо.

 

48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження.

Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти.

ВІДЕО ДНЯ

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Теми: Сумська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: за добу – понад 200 вибухів, пошкоджені будинки і техніка
Росіяни влучили у хату пенсіонерки на Сумщині – вона загинула
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
Останні новини
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
Усі новини...
Реклама: