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Мінометний обстріл Сумщини: постраждала жінка, згорів будинок, ще 9 пошкоджено

Валентина РоманенкоНеділя, 19 червня 2022, 14:13
фото ДПСУ

Через мінометні обстріли на Сумщині постраждала 48-річна мирна жителька, знищено 1 і пошкоджено щонайменше 9 будинків, електроопору.

Джерело: пресслужба Сумської обласної прокуратури

Деталі: За даними слідства, 19 червня 2022 року з 3 год по 5 год 30 хв ранку російські військовослужбовці, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, з території РФ обстрілювали з мінометів місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області.

Через обстріли розпочалась пожежа. Вогнем знищено житловий будинок, іще пошкоджено щонайменше 9 будинків, господарчі споруди тощо.

 

48-річна цивільна жінка отримала тілесні ушкодження.

Також у результаті обстрілів пошкоджено електроопору та обірвано дроти.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Сумська областьвійна
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