Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Минометный обстрел Сумщины: пострадала женщина, сгорел дом, еще 9 повреждены

Валентина РоманенкоВоскресенье, 19 июня 2022, 14:13
фото ГПСУ

Из-за минометных обстрелов в Сумской области пострадала 48-летняя мирная жительница, уничтожен 1 и повреждены по меньшей мере 9 домов и электроопора.

Источник: пресс-служба Сумской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 19 июня 2022 г. с 3 ч по 5 ч 30 мин утра российские военнослужащие, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, с территории РФ обстреливали из минометов город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

Из-за обстрелов начался пожар. Огнем уничтожен жилой дом, еще повреждено не менее 9 домов, хозяйственные постройки и т.д.

 

48-летняя гражданская женщина получила телесные повреждения.

Также в результате обстрелов повреждена электроопора и оборваны провода.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойна
Главное сегодня

Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос

Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов

Экс-премьер Британии рассказал, как Путин читал ему досье в Москве и посадил на низкий стул

ВСУ отбили вражеский штурм возле села Берестово – сводка Генштаба

В Киеве возобновляют движение авто еще двумя мостами

Папа Римский обратился к паломникам: Спрашивайте себя каждый день, что вы сделали для Украины

Все новости...
Сумская область
В Сумской области сократили комендантский час
На Сумщине за сутки более ста прилетов: россияне стреляют из всего оружия
СБУ у границы задержала жителя Сум, который шпионил в пользу России
Последние новости
22:13
Франция предложила Болгарии механизм разрешения спора с Северной Македонией
22:09
фото, видеоАвстралия начала поставки в Украину бронетранспортеров M113
21:45
Спецпредставитель ЕС по правам человека посетил Бучу и Ирпень
21:28
Макрон теряет свое большинство в парламенте – опрос
21:15
Из-за лесного пожара под Берлином проведена массовая эвакуация
20:41
фотоЗеленский поздравил "своего друга" Джонсона с днем ​​рождения в Instagram
20:37
РосСМИ пишут, что командиров "Азова" вывезли в СИЗО "Лефортово" в Москве
20:28
Их убила Россия. Кем были, где работали и как погибли украинские медики
20:19
В правительстве объяснили, что даст Украине статус кандидата в члены ЕС
19:53
Украинское правительство ведет переговоры с МакДональдсом, чтобы возобновить работу ресторанов
Все новости...