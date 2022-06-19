Минометный обстрел Сумщины: пострадала женщина, сгорел дом, еще 9 повреждены

Из-за минометных обстрелов в Сумской области пострадала 48-летняя мирная жительница, уничтожен 1 и повреждены по меньшей мере 9 домов и электроопора.

Источник: пресс-служба Сумской областной прокуратуры

Детали: По данным следствия, 19 июня 2022 г. с 3 ч по 5 ч 30 мин утра российские военнослужащие, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, с территории РФ обстреливали из минометов город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области.

Из-за обстрелов начался пожар. Огнем уничтожен жилой дом, еще повреждено не менее 9 домов, хозяйственные постройки и т.д.

48-летняя гражданская женщина получила телесные повреждения.

Также в результате обстрелов повреждена электроопора и оборваны провода.

Проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.