Мер Федоров: ЗСУ просунулися від Запоріжжя до Мелітополя на 10 км

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що українські військові наблизились до кордонів Херсону, а на Запорізькому напрямку посунули линію фронту на 10 км південніше.

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "На сьогодні Збройні сили України суттєво просунулись і вже перебувають на кордонах Херсону. І я впевнений, що в найближчий час, у найближчі тижні місто Херсон буде звільнено нашими героїчними військовими.

Така ж ситуація у напрямку міста Мелітополь. Уже більш як на 10 кілометрів просунулися від Запоріжжя у напрямку Мелітополя наші Збройні сили".

Деталі: Федора сподівається, що західна зброя допоможе Україні деокупувати захоплені росіянами території.

Мер Мелітополя також розповів, що росіяни продовжують викрадати людей, зокрема пасторів та активістів, не розуміючи, що "їх не підтримують 99,9% людей".