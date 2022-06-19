Мэр Федоров: ВСУ продвинулись от Запорожья к Мелитополю на 10 км

Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что украинские военные приблизились к границам Херсона, а на Запорожском направлении подвинули линию фронта на 10 км южнее.

Источник: Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "На сегодняшний день Вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. И я уверен, что в ближайшее время, в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными.

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Такая же ситуация по направлению города Мелитополь. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в направлении Мелитополя наши Вооруженные силы".

Детали: Федора надеется, что западное оружие поможет Украине деоккупировать захваченные россиянами территории.

Мэр Мелитополя также рассказал, что россияне продолжают похищать людей, в частности, пасторов и активистов, не понимая, что "их не поддерживают 99,9% людей".