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Сійярто каже, що РФ запевнила Угорщину у безперебійності поставок газу

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 14:59

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що в РФ обіцяли і надалі забезпечувати стабільне газопостачання до Угорщини.

Про це він сказав в ефірі Radio Kossuth, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado.

"Енергопостачання Угорщини повністю забезпечене. Природний газ і сира нафта надходять в Угорщину без перебоїв. Ми маємо довгостроковий газовий контракт з російським "Газпромом" - зазначив Сійярто.

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За його словами, кілька тижнів тому, коли з’явилися новини про проблеми з постачанням газу в окремих країнах, він провів телефонні розмови з главою "Газпрому" і віцепрем’єром РФ, відповідальним за поставки газу.

"Обидва запевнили, що газ продовжуватиме надходити в Угорщину, як це передбачено контрактом" - сказав Сійярто.

Водночас, він зазначив, що криза енергопостачання в Європі спричиняє сильну інфляцію, а зростання цін на енергоносії триває.

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"Внаслідок війни на наших очах починає виникати глобальна економічна криза, внаслідок воєнної інфляції зростають ціни на енергоносії, і виробничі компанії несуть тягар цього. Якщо ми накладемо на них ще один податок, то будуть звільнення та банкрутства" - сказав міністр.

У середині червня російський концерн "Газпром" суттєво скоротив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік".

До цього, 14 червня, "Газпром" заявив, що знизить постачання Німеччини більш ніж на 40 відсотків. Йшлося лише про 100 млн кубометрів на добу - замість звичайного обсягу в 167 млн ​​кубометрів. Як причина була названа затримка з ремонтом обладнання, яким займається німецький концерн Siemens.

Пізніше було оголошено, що добова продуктивність з 16 червня опуститься до 67 млн. кубометрів. У "Газпромі" пояснили це "зупинкою експлуатації ще одного газотурбінного двигуна Siemens.".

Пізніше про скорочення обсягів постачання газу з Росії повідомили також Чехія, Австрія, Італія та Франція.

Теми: УгорщинаРосіягаз
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