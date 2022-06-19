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Сийярто говорит, что РФ заверила Венгрию в бесперебойности поставок газа

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 14:59

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в РФ обещали и дальше обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию.

Об этом он сказал в эфире Radio Kossuth, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado.

"Энергоснабжение Венгрии полностью обеспечено. Природный газ и сырая нефть поступают в Венгрию без перебоев. У нас долгосрочный газовый контракт с российским "Газпромом" - отметил Сийярто.

По его словам, несколько недель назад, когда появились новости о проблемах поставок газа в отдельных странах, он провел телефонные разговоры с главой "Газпрома" и вице-премьером РФ, ответственным за поставки газа.

"Оба заверили, что газ будет продолжать поступать в Венгрию, как это предусмотрено контрактом", - сказал Сийярто.

В то же время он отметил, что кризис энергоснабжения в Европе влечет за собой сильную инфляцию, а рост цен на энергоносители продолжается.

"В результате войны на наших глазах начинает возникать глобальный экономический кризис, в результате военной инфляции растут цены на энергоносители, и производственные компании несут бремя этого. Если мы наложим на них еще один налог, то будут увольнения и банкротства" - сказал министр.

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В середине июня российский концерн "Газпром" существенно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток".

До этого, 14 июня, "Газпром" заявил, что снизит поставки Германии более чем на 40 процентов. Речь шла лишь о 100 млн кубометров в сутки – вместо обычного объема в 167 млн ​​кубометров. В качестве причины была названа задержка с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.

Позже было объявлено, что суточная производительность с 16 июня опустится до 67 млн ​​кубометров. В "Газпроме" объяснили это "остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens".

Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.

Темы: ВенгрияРосcиягаз
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