Мэра Чернигова не выпустили в Польшу

Главе города Чернигова Владиславу Атрошенко не разрешили пересечь границу с Польшей.

Источник: мэр Чернигова в Facebook

Прямая речь: "Только что на границе меня не пустили в Польшу, куда я направлялся на подписание соглашения о партнерстве и помощи Чернигову".

Четко связываю такие действия с политическими игрищами должностных лиц, которые вредят Чернигову и дискредитируют президента.

Детали: По словам Атрошенко, он направлялся в город Жешув в составе делегации из четырех человек. На таможенном пропускном пункте "Краковец" мэру отказали в пересечении границы с мотивацией - "не предоставил соответствующих документов, подтверждающих основание для выезда за границу".

Мэр отмечает, что вопросы по документам возникли только по отношению к нему и утверждает, что имел на руках полный пакет документов, позволяющих пересекать границу в служебных целях.

Произошедшее Атрошенко назвал "политической атакой на со стороны одного из сотрудников Офиса президента". По этой ж причине, мол, ему уже пытались запретить командировку в Давос.

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Обнародованные мэром документы свидетельствуют, что он не согласен с таким решением и намерен обжаловать его в суде.