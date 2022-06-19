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Рютте вибачився перед військовими, які не зупинили геноцид, та згадав Україну

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 16:00

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вибачився перед миротворцями своєї країни, яких звинувачували у відмові від захисту мирного населення Среблениці. За його словами, нинішні події в Україні змушують інакше подивитися на події 1995 року.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC, таку заяву Рютте зробив, виступаючи перед ветеранам Dutchbat III на військовій базі в Шаарсбергені.

"Майже 27 років потому деякі слова все ще не були сказані... Сьогодні від імені голландського уряду я хочу вибачитися перед всіма жінкам і чоловікам Dutchbat III. Перед вами і тими, кого сьогодні тут немає", – заявив Рютте.

Він особливо зазначив, що "блакитні шоломи" "завжди намагалися чинити правильно у складних обставинах, навіть коли це вже було неможливо ". 

Марк Рютте також вибачився за "відсутність підтримки" з боку уряду, коли голландські солдати повернулися до своєї країни. Ці ветерани мали рацію, запитуючи "д е був світ", коли сталася різанина в Сребрениці, додав Марк Рютте.

" І, звичайно, сьогодні ми також думаємо: де ми зараз, коли український народ страждає від жорстокої російської агресії. Як боляче, що на нашому континенті знову війна і що за кілька годин польоту знову вчиняються військові злочини ", - додав він.

Нагадаємо, у липні 1995 року після захоплення міста Сребрениця у так звані й зоні безпеки ООН армією боснійських сербів було вбито понад 8 тис. цивільних боснійців-мусульман.

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Це стало можливим через відмову захищати їх з боку нідерландських миротворців, чиї сили були незіставні з атакуючими боснійськими сербами.

Як вважається, відтоді нездатність сил запобігти різанині в Сребрениці заплямувала національну свідомість Нідерландів.

У 2019 році Верховний суд Нідерландів визнав часткову відповідальність держави за вбивство у Сребрениці боснійських мусульман (близько 350 людей), що у середині липня 1995 року перебували на базі ООН. Згідно з рішенням суду, Нідерланди на 10% відповідальні за скоєний злочин, оскільки вони не запобігли деяким вбивствам.

Теми: геноцидНідерланди
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