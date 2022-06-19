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Рютте извинился перед военными, которые не остановили геноцид, и вспомнил Украину

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 16:00

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения миротворцам своей страны, которых обвиняли в отказе от защиты мирного населения Сребленицы. По его словам, нынешние события в Украине заставляют по-другому посмотреть на события 1995 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, такое заявление Рютте сделал, выступая перед ветераном Dutchbat III на военной базе в Шаарсбергене.

"Почти 27 лет спустя некоторые слова все еще не были сказаны... Сегодня от имени голландского правительства я хочу извиниться перед всеми женщинам и мужчинам Dutchbat III. Перед вами и теми, кого сегодня здесь нет", – заявил Рютте.

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Он особо отметил, что "голубые шлемы" "всегда пытались поступать правильно в сложных обстоятельствах, даже когда это уже было невозможно".

Марк Рютте также принес извинения за "отсутствие поддержки" со стороны правительства, когда голландские солдаты вернулись в свою страну. Эти ветераны были правы, спрашивая "де был мир", когда произошла резня в Сребренице, добавил Марк Рютте.

"И, конечно, сегодня мы также думаем: где мы сейчас, когда украинский народ страдает от жестокой российской агрессии. Как больно, что на нашем континенте снова война и что через несколько часов полета снова совершаются военные преступления", - добавил он.

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Напомним, в июле 1995 года после захвата города Сребреница в так называемой и зоне безопасности ООН армией боснийских сербов было убито более 8 тыс. гражданских боснийцев-мусульман.

Это стало возможным из-за отказа защищать их со стороны нидерландских миротворцев, чьи силы были несопоставимы с атакующими боснийскими сербами.

Как считается, с тех пор неспособность сил предотвратить резню в Сребренице запятнала национальное сознание Нидерландов.

В 2019 году Верховный суд Нидерландов признал частичную ответственность государства за убийство в Сребренице боснийских мусульман (около 350 человек), находившиеся в середине июля 1995 года на базе ООН. Согласно решению суда, Нидерланды на 10% ответственны за совершенное преступление, поскольку они не предотвратили некоторые убийства.

Темы: геноцидНидерланды
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