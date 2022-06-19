На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин

На сході України загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум".

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок

Дослівно Марцінків: "На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером".

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Деталі: Тягнибок повідомив, що Куцин загинув на Ізюмському напрямку.