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На фронті загинув командир батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин

Катерина ТищенкоНеділя, 19 червня 2022, 16:39
На фронті загинув командир батальйону Карпатська Січ Олег Куцин
Олег Куцин, фото з Facebook Тягнибока

На сході України загинув засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олег Куцин "Кум".

Джерело: мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок

Дослівно Марцінків: "На східному фронті загинув один з найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник "Легіону Свободи", командир батальйону "Карпатська Січ" (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ), його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером".

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Деталі: Тягнибок повідомив, що Куцин загинув на Ізюмському напрямку.

Теми: війнаЗбройні сили
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